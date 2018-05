Een ramadanmarkt hoort niet thuis op een school

Hulpverle­ners zagen Joe Nederrijn in lopen: 'Ongeloof­lijk traumati­sche ervaring'

7:06 ZETTEN - Joe de Wijs (16) verdronk vorig jaar in de Nederrijn bij Wageningen. Uit een inspectierapport blijkt: de Heldringstichting in Zetten, waar hij was opgenomen, en zijn school hadden beter moeten communiceren.