Een sauna die zo slecht met de privacy van gasten omgaat, moet worden gesloten

Demonstratie op Keizer Karelplein tegen posters Suitsupply: 'Het grenst aan porno'

9 maart NIJMEGEN - De katholieke stichting Civitas Christiana demonstreert morgenmiddag in Nijmegen tegen de posters van kledingfabrikant Suitsupply. Daarop staan twee mannen die elkaar innig zoenen. ,,Het is een uitermate vulgaire afbeelding die niet te zien zou mogen zijn in het publieke domein’’, zegt Hugo Bos, de manager van Civitas Christina.