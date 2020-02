Een seizoen Chateau Hengelo met de Meilandjes zie ik helemaal zitten

Gewonden door aanrijding bij Ulft waarbij tractor doormidden breekt

6 februari ULFT - Een tractor is vanavond nagenoeg doormidden gebroken na een aanrijding bij Ulft. Dat gebeurde kort na 20.00 uur op de Dinxperloseweg (N317). Twee inzittenden van de betrokken voertuigen zouden per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht, de weg is tijdelijk dicht om de ravage op te ruimen.