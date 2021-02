Eén steek en het broertje van Mariëtte was dood: ‘Laat je mes thuis!’

Hij stond al met zijn fiets in zijn hand, op het punt te vertrekken van het feestje waar hij die avond was geweest. Maar dan ineens wordt Bart van Lith (21) in zijn rug gestoken. Hij heeft geen enkele kans om zich te verweren. Op straat zakt hij in elkaar, zijn hartslag valt weg. In allerijl begint een vriend hem te reanimeren. Even later rijdt een ambulance met gillende sirenes naar het buitengebied van Berlicum.