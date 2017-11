Een student die al een baan krijgt aangeboden, moet die vooral aannemen

Bijzondere bijbaan: gewilde items voor 3 keer zoveel doorverkopen

7:00 Als 16-jarige kun je vakken vullen in de supermarkt, maar je kunt óók reseller worden. Je verkoopt dan exclusieve sneakers of heuptasjes met vette winstmarge door. ,,Als ik blut ben, kijk ik even in mijn schoenenkast of ik nog wat kan verkopen.”