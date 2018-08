Een studentenstad moet zorgen voor goede studentenhuisvesting

Fans uit hun dak bij concert Justin Timberlake: 'Hij geeft echt een show'

22:37 ARNHEM - Geen hysterische tienermeisjes, maar veelal volwassen mannen en vrouwen gaan helemaal los als superster Justin Timberlake vrijdagavond het podium opkomt in het GelreDome in Arnhem. De fans moesten ook flink geduld hebben, het is vier jaar geleden dat de zanger voor het laatst in Nederland op het podium stond.