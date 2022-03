Een tandprotheticus is dé specialist voor een goed passend kunstgebit

Tandprothetische praktijk J. HoogendijkVoor wie gebitsprothese, oftewel een kunstgebit nodig heeft maakt een tandprotheticus nét het verschil. “Als tandtechnicus en specialist in één hebben wij alles in huis. Dat zorgt voor een goed persoonlijk contact en houdt de lijnen kort”, zegt John Hoogendijk, eigenaar van tandprothetische praktijk J. Hoogendijk in Doetinchem.

Specialist

Een tandprotheticus is dé specialist voor het vervaardiging en aanmeten van een goed passend kunstgebit. Daarin zit het verschil met reguliere mondzorgaanbieders, legt Hoogendijk uit. “Meestal doet de tandarts alleen de behandeling, waarna een tandtechnisch laboratorium de opdracht krijgt om een kunstgebit te maken. Maar het correct aanmeten van een gebitsprothese is een moeilijke behandeling. Ook het vervaardigen ervan is specialistisch werk.” Als gediplomeerd tandtechnicus volgt een tandprotheticus daarom aanvullend een vierjarige opleiding, zodat de behandelingen samen kunnen worden uitgevoerd. “Die korte lijnen, die mist een reguliere tandarts.”

Vakmanschap

Wat maakt het werk zo specialistisch? “Een goed opgeleide tandprotheticus laat niets aan het toeval over,” zegt Hoogendijk. “Een kunstgebit moet immers te allen tijde goed passen. Als het scheef zit of te klein is voor de mond, kan het tandvlees of kaakbot pijn gaan doen of kan het gebit eruit vallen. In onze praktijk behandelen we de patiënt in de stoel en maken we vervolgens zelf het product. Kortom: wat ik bij de patiënt in de mond zie, pas ik direct toe aan de werktafel. Zo kom je snel tot het perfecte resultaat.”

Persoonlijk contact

Bij een goede behandeling is persoonlijke contact, een duidelijk stappenplan en nazorg erg belangrijk, vindt Hoogendijk. “In onze praktijk is het eerste consult kosteloos waarbij we de tijd nemen om elkaar te leren kennen en de klachten te bespreken. Vervolgens maken we voor de patiënt een helder stappenplan, geheel op maat. Over de mogelijkheden zijn we altijd eerlijk en transparant.” Ook de nazorg is in de praktijk prima geregeld. “Ons doel is om een goed passend kunstgebit af te leveren waar de patiënt plezier van heeft en lang mee vooruit kan.” Meer weten? Neem dan gerust contact op voor een afspraak.