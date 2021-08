Een tapijt doordrenkt met bloed: wie maakt de plek waar iemand vermoord is schoon? Eigenlijk niemand

Nietsvermoedend stapte Mariët Bosch de woning van haar dochter binnen. Dat Shelley daar haar laatste adem had uitgeblazen, was al zwaar genoeg. In huis hing een misselijkmakende geur. Overal zag ze bloedvlekken. ,,Bovenop de schouw, op haar tv en bij het bed. We dachten al die tijd dat ze was vermoord in de woonkamer.” Bosch laat de foto’s zien. Die laten niets aan de verbeelding over.