Een uurtje langer buitenspelen. Het voelde vroeger alsof er meer leven te leven viel.

Je was nog aan het voetballen op straat, wat in mijn geval niet veel voorstelde, maar toch. Ineens riep je moeder je voor het eten, wat, geloof ik, wat later dan 6 uur was, maar je moest wel binnen zijn, handen wassen en zo.

Het was zover in een vakantie, waarschijnlijk in de zomer: uurtje langer buiten blijven! Uurtje was niet precies een uurtje, maar een kleine periode waarin je iets deed waartoe je voor het eten niet kwam, want als kind had je ook zo je bezigheden. Wat deed je dan in dat uurtje extra? Badmintonnen, herinner ik me. Ook vaag rondhangen in de buurt van een meisje dat je niet zag staan, omdat ze een paar maanden ouder was. Maar het ging toch hoofdzakelijk om het idee. Uurtje langer. Je voelde dat je ouder werd, dat er meer leven te leven viel. Dat besef tilde je een tijdje op. Je dacht niet: ‘Heel fijn, maar we zijn er nog niet’.