Een vuurwerkverbod? Van de ouderen mag het, jongeren willen de vuurwerktraditie vasthouden

De overlast voor dieren en kinderen is de meest genoemde reden om voor een vuurwerkverbod te zijn, blijkt uit een niet-representatieve enquête van deze krant. In deze regio vulden bijna 17.000 mensen de vragenlijst in. Meer mannen (64 procent) dan vrouwen en dat is bepalend voor de uitkomst. Ruim twee derde van de vrouwen is voor een vuurwerkverbod, terwijl ruim twee derde van de mannen tegen is.



Naarmate de invullers ouder zijn, zijn ze vaker vóór een vuurwerkverbod. Ook mannen. In de leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar vulden bijna evenveel mannen als vrouwen de vragen in en blijkt 69 procent voor een vuurwerkverbod te zijn. In deze groep steekt driekwart van de invullers zelf geen vuurwerk af en de helft vindt vuurwerk kopen zonde van het geld.



Behalve de overlast voor dieren en kinderen, speelt voor voorstanders van het vuurwerkverbod ook een belangrijke rol dat vuurwerk gevaarlijk is en er te veel ongelukken mee gebeuren. Martha Ehlert (44) uit Elst groeide op in Polen. ,,Daar wordt in de nieuwjaarsnacht twee uur lang een vuurwerkshow gegeven, georganiseerd door de gemeente. Dat is gewoon plezier.” Daar geen vuurpijlen in ogen, afgeknalde vingers en vuurwerkvandalisme.