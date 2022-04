Een wijntje drinken tussen de opgezette dieren

‘Ik hou van mooie dingen”, zegt Joke Bakker. ,,Gelukkig ben ik met een man getrouwd, Cor, die dat ook leuk vindt. Veel kopen we samen. Ik had natuurlijk al het een en ander toen we 24 jaar geleden iets kregen en hij bij mij introk.”



De Nijmeegse laat een vitrinekast zien vol kopjes en ander serviesgoed in verschillende stijlen. ,,Zo’n 35 jaar geleden ben ik gescheiden van mijn eerste man. Ik verliet ons mooie grote huis en heb alle spullen achtergelaten. Toen ik, samen met mijn zoon, dit appartement aan de Lage Markt kreeg, begon ik opnieuw. Met niks. Beetje bij beetje kocht ik meubels en dingen voor in de keuken. Tweedehands, we hadden weinig te makken. Maar je hoeft geen geld te hebben om gelukkig te zijn.”