Een zwembadje vullen in je tuin is asociaal in deze tijden van extreme droogte

Scooterrij­der rijdt in op verkeersre­ge­laar Margit in Wageningen: ‘500 euro voor de gouden tip’

9 augustus WAGENINGEN - Een scooterrijder is zaterdagmiddag ingereden op verkeersregelaar Margit in Wageningen. Haar werkgever, NeVeTe, is woedend op de veroorzaker die er na het incident vandoor ging. Directeur Rick Mulders looft daarom 500 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de scooterrijder.