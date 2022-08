Eendagssoldaat van ‘War Race’ mat zich af om de Slag om Arnhem te herdenken: ‘Past bij de challenges die je overal ziet’

,,Het is een missie ter herdenking van de Slag om Arnhem”, benadrukt Jamy Bagheri van de Belgische organisatie van War Race. ,,Met integere bedoelingen. We racen om de strijders voor de vrijheid van toen te eren en hun offers blijvend in herinnering te houden. Want we leven in vrede dankzij de offers van vele anderen voor ons.”



De organisatie ziet de race als combinatie van sport en herdenkingscultuur. Bagheri: ,,Voor jongeren beginnen de Eerste en Tweede Wereldoorlog steeds meer te lijken op verre geschiedenis als in de tijd van Napoleon. Dat verandert als je de geschiedenis aan den lijve voelt. Onze ervaring is dat jongeren een War Race nooit meer vergeten en dat ze onderweg diep onder de indruk raken van de verhalen over wat die soldaten destijds hebben meegemaakt. Wat in deze tijd nog voor een extra verdieping zorgt, is het besef dat er nog altijd oorlog is, nu in Oekraïne, niet ver van ons vandaan. Ook daar brengen mensen offers voor de vrijheid.”