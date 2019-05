Eerbetoon voor overleden model Lotte van der Zee tijdens finale Miss Beauty of Overijssel

Dit jaar mag de 19-jarige Matilde Verhagen uit Deventer zich Miss Intercontinental of Overijssel 2019 noemen. Leeftijdsgenoot Iris Markering uit Diepenveen is Miss Beauty of Overijssel 2019. Miss Teen is Danthe Scholten, 16 jaar, uit Oldenzaal. Dat werd gisteravond bekend gemaakt in het theater hotel in Almelo.

Schoonheden

Lotte van der Zee

Het Enschedese model Lotte van der Zee (20) overleed afgelopen maart. Het model kreeg tijdens een vakantie met haar familie in het Oostenrijkse Westendorf een hartstilstand en overleed ruim twee weken daarna. Haar dood was uitgebreid in het nieuws. Lotte van der Zee won in 2016 de titel Miss Teen of Overijssel, en vervolgens ook Miss Teen of the Netherlands. Hierna mocht zij Nederland vertegenwoordigen bij Miss Teenager. Zij werd uiteindelijk Miss Teenager Universe.