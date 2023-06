Eerst werd er geschoten en was er een bijna-brand, nu gaat het écht mis met sauna • Peter Gillis moet zijn vakantievilla laten slopen

Zwaargewonde aangetroffen bij parkeergarage | Een bloedspoor van 100 meter met aan het eind een zwaargewonde man. Wat heeft zich dinsdagmorgen rond 2.45 uur afgespeeld op en rond het Stationsplein van Arnhem Centraal?

Kamer blokkeert strengere eisen voor huizenverkoop | De Tweede Kamer heeft dinsdag het plan verworpen dat gemeenten de vrijheid moest geven om de aankoop van bestaande koophuizen aan banden te leggen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting) spreekt desalniettemin van een stap vooruit.

Peter Gillis moet zijn vakantievilla laten slopen | Peter Gillis en Oostappen Vakantiepark Blauwe Meer in Lommel krijgen tien maanden de tijd om een vakantievilla die zonder vergunning is gebouwd te slopen. Doen ze dat niet, dan moeten ze een dwangsom van 250 euro moeten betalen voor elke dag dat de villa er nog staat.

Volledig scherm Andrea Dassen en Dennis Willemsen zoeken eens per maand een logeeradres voor hun gehandicapte zoon Jim (blauw shirt). © Frans Nikkels Fotografie

‘Hij praat niet, maar vertelt je genoeg’ | Andrea Dassen (38) en Dennis Willemsen (42) zitten met de handen in het haar. Het stel uit Oldenzaal zoekt met spoed een logeeradres voor hun gehandicapte zoon Jim (5). Maar geschikte locaties blijken schaars. „Als je een klik met hem hebt, dan leer je hem steeds beter kennen.”

Eerst werd er geschoten en was er een bijna-brand, nu gaat het écht mis met sauna | In een van de meest besproken panden van Malden heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote uitslaande brand gewoed. Het gebouw werd eerder al beschoten en bijna in brand gezet. Nu is het door vuur verwoest. ,,Alles waar mijn man en ik zeven jaar voor hebben gewerkt, is weg.”

Brandweermannen vinden na alarm medewerker in kruipruimte | Aan de Esdoorn in Duiven is maandagavond veel opschudding ontstaan na een melding. Een bewoner sloeg alarm omdat hij een medewerker die zich onder zijn woning bevond in de kruipruimte niet meer kon bereiken: ‘Hij begreep niets van alle commotie’.

Volledig scherm Vuurwerk tijdens Koningsdag in Arnhem © Rolf Hensel

Einde aan vuurwerk na Free Your Mind of Koningsdag? | Een verbod op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling is er al. Maar ook bij toekomstige evenementen moet Arnhem het gebruik van vuurwerk ‘voorkomen, ontmoedigen of verminderen’. Dat vindt de Partij voor de Dieren. ,,Bij Free Your Mind vlogen de ganzen in de uiterwaarden bij de Stadsblokken van schrik alle kanten op.”

Gelderland hofleverancier van beste terrassen | Maar liefst 16 Gelderse terrassen sieren de Terras Top 100 van 2023 van vakblad Misset Horeca. Geen enkele andere provincie heeft zoveel terrassen in de lijst. Zuid-Holland en Noord-Brabant volgen met elk 15. Hier vind je de beste terrassen uit jouw buurt.

Ineens verrijst een kolossaal schoolgebouw voor de deur van Nienke (60) en Martien (67) | Ze wonen al jaren met veel plezier tegenover een monumentale school in Zwolle. Maar de tijd van onbezorgdheid is voorbij, nu buren Nienke (60) en Martien (67) ineens een kolossale uitbouw voor hun ramen zien verschijnen. ,,Een gedrocht, de school is verminkt.’’ En dat terwijl ze met het eerste ontwerp nog wel zo gelukkig waren...

Man in bijstand zet voor 73.000 euro aan fietsen en brommers op Marktplaats | Een Tilburger in de bijstand blijkt ook een lucratief handelaar. Dat stelt in elk geval de gemeente Tilburg, die 420 advertenties van fietsen en brommers telde op Marktplaats met een totale waarde van 72.852 euro. De gemeente wil daarom de bijstand terug, de man stapt naar de rechter.

