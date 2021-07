Eerste Gelderse geschiedenisboek wil lezers verwonderen

Er is nog nooit een boek geschreven over de hele Gelderse geschiedenis. Hoe gek is dat?

Dolly Verhoeven: ,,Historici kiezen vaak voor het nationaal perspectief. En dat is meer een West-Nederlands verhaal dan een Oost-Nederlands. Of ze kiezen juist voor een heel lokaal of regionaal perspectief. De provincie zit er net tussenin.”



,,Ook was er nog geen Gelre of Gelderland in de prehistorie, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. En vanaf het ontstaan van Gelre, zo’n duizend jaar geleden, was dit gebied altijd een samenstel van vier en later drie eenheden, de kwartieren. Met vier hoofdsteden: Nijmegen, Arnhem, Zutphen en Roermond. Die laatste zijn we kwijtgeraakt.”



,,Als Gelderland in de tijd van de Republiek een standpunt bepaalde, dan moesten de kwartieren eerst met elkaar overleggen omdat hun belangen botsten. Er is altijd concurrentie geweest. Harderwijk kreeg in 1648 een universiteit. Die was bedoeld als Gelderse universiteit. Maar zodra Nijmegen de kans kreeg, stichtte die stad haar eigen universiteit.”