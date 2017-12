Eerste sneeuwval in de regio een feit

column Politicus werpt leraar voor de digitale bloedhonden

17:01 En zo bevond een leraar Nederlands uit Groenlo zich ineens in het oog van een sociale-mediastorm. Hij had in een opdracht voor een beschouwing een samenvatting van de opvattingen van Thierry Baudet gegeven. Daarbij schreef hij dat deze de macht in handen wilde hebben van 'enkele witte mannen'. Niet juist, leek me, al weet je bij Thierry Baudet nooit waar humor in waarheid overgaat. Een leerling stuurde het tekstje door naar de mannen van Forum voor Democratie en die aanvaardden het cadeautje in dank.