Eerste tropische dag in Oost-Nederland lijkt in aantocht: ‘Het wordt broeierig’

Zonaanbidders opgelet! In het zuiden van Europa is het al heet en die warmte komt later deze week ook naar Nederland. Met name in het oosten van het land kunnen de temperaturen op vrijdag en - vooral - zaterdag oplopen naar 30 graden of meer: tropisch dus. Bovendien voelt het dan broeierig of klam aan, voorspelt weervrouw Diana Woei van Weerplaza.

De reden waarom het zo warm wordt in Nederland, heeft te maken met de huidige hitte in Spanje. Door een zuidenwind trekt die warmte via Frankrijk en België naar deze regio. ,,Rond Sevilla kan het plaatselijk al 43 graden worden. Dat is 10 graden meer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar.”

Vochtig

Die warme zuidenwind zorgt ook in Nederland voor hoge temperaturen, met name vrijdag en zaterdag. ,,In het noordelijke gebied zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Met name in de Achterhoek en Twente kan het met 28 of 29 graden al warm worden. Het is behoorlijk vochtig en daardoor broeierig voor het gevoel”, zegt Woei.

Na een warme nacht kan de temperatuur zaterdag nog wat verder oplopen, al is dat nog niet helemaal zeker. Woei: ,,Vanuit het noorden komt er koelere lucht, maar het is nog wat onzeker wanneer precies. Dat kan ook pas zondag of maandag worden. Of dat het bijvoorbeeld in Drenthe zaterdag al iets frisser is, maar in de Achterhoek misschien nog wél tropisch warm wordt, met 30 graden of meer. Dat zou de eerste tropische dag van dit jaar kunnen worden in de regio. Daarna ligt er zeker minder warme lucht op de loer.”

Onweer?

De overgang van warme naar koelere dagen kan gepaard gaan met flink wat regen of onweer. Maar het is volgens Woei nog onzeker of dat nu ook inderdaad het geval is.