Eetcafé De Beurs sluit terras na week alweer: ‘Is niet te doen’

Bijzonder eerbetoon voor de nog 680 levende oorlogsve­te­ra­nen: een bedank­brief van Wageningse scholieren

8:00 WAGENINGEN - Hoe een oorlog voelt, wilde Damian Rintjema (14) weten. Gek, spannend en eng, antwoordde oorlogsveteraan Jan van den Berg (94) uit Ermelo in een handgeschreven brief aan de Wageningse scholier. Van den Berg was een jaar jonger dan Damian nu is toen de Tweede Wereldoorlog begon. ,,Hij zag parachutisten vallen, bommenwerpers vliegen en hij weet nog dat Rotterdam gebombardeerd werd", vertelt Damian. ,,En later meldde hij zich aan bij het verzet.”