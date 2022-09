Eigenlijk had hij nog maar twee jaar te leven, nu loopt Mathieu (48) een hele triatlon: 'Besloot er voor te gaan’

Na 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en ver in de marathon (42,2 kilometer hardlopen), schreeuwde alles in zijn lichaam dat hij moest stoppen. Maar opgeven was geen optie voor Goedhart tijdens de Challenge Almere-Amsterdam.



,,Tijdens de voorbereiding en ook tijdens het lopen, hield ik me steeds voor: je wilde dit graag, nu moet je doorzetten”, vertelt de triatleet van Trihalis uit Tiel.