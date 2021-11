Eindelijk een donornier voor Maarten, maar nu ligt de IC vol: ‘Kan alleen maar hopen dat ik tijd genoeg heb’

In 2005 is bij Dekkers een erfelijke nierziekte ontdekt. Anderhalf jaar geleden werd zijn tweede nier verwijderd. Dat zorgt, zo zegt hij met gevoel voor understatement, voor een ingewikkeld leven.



Drie keer in de week ligt hij een nacht in het ziekenhuis aan het dialyse-apparaat, waarbij zijn bloed wordt gezuiverd en de afvalstoffen afgevoerd omdat zijn nieren dat zelf niet kunnen. Als hij ’s ochtends naar huis gaat, volgt er een dag die vooral bestaat uit rusten. ,,Pas de volgende dag voel ik me dan iets beter. Maar dan moet ik ’s avonds weer aan de dialyse.” Een keer overslaan is geen optie. ,,Een week niet spoelen betekent dat ik dood ben.”