Eindelijk, het regent! Zo ziet het er uit op straat

Update Mobiele eenheid tegenover fans FC Basel op Jansplaats in Arnhem

16:59 ARNHEM - De mobiele eenheid van de politie in Arnhem heeft donderdagmiddag een groep van zo'n vijftig supporters van FC Basel ingesloten op de Jansplaats. Daar is een fanzone ingericht voor de Zwitserse club, die donderdagavond in GelreDome speelt tegen Vitesse.