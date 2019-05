Eindexamens bezorgen ook werkgevers hoofdbrekens

Een kleine rondgang langs grootgrutters in het verspreidingsgebied van deze krant leert dat hun personeelsbestand gemiddeld voor zo’n tien procent uit examenklanten bestaat. ,,Het kost tijdens die toetsperiode (9 tot en met 23 mei, red.) moeite om de planning rond te maken’’, zegt Wilbert Willemse namens de Jumbo in Grave. ,,Soms hebben we nèt te weinig mensen en moeten we langer doorwerken om de schappen vol te krijgen.’’



,,Klanten merken niets van de krappere bezetting in examentijd, maar het personeel wel’’, zegt eigenaar George Lenssen van de PLUS in Druten. ,,Vaste krachten moeten soms langer werken om de afwezigheid van scholieren op te vangen. Bijvoorbeeld van 06.00 tot 17.00 uur, in plaats van vanaf 08.00 uur.’’



De examens hebben ook consequenties voor de Albert Heijn in Mill, weet mede-eigenaar Bram van de Ven: ,,We bieden scholieren alle ruimte om te leren. Ze kunnen via ons zelfs gratis examentraining volgen. Maar daardoor blijft er soms wat werk liggen. Moeten we schoonmaakwerk verplaatsen of is een schap een enkele keer iets langer leeg.’’