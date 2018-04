Eis: halfjaar cel voor martelen vrouw met sambal in vagina

Twee vrouwen uit haar woonplaats zouden haar gruwelijk hebben mishandeld, onder meer door sambal in of rond haar vagina te smeren. Waarschijnlijk wraak, omdat het slachtoffer een relatie had met de man van één van de verdachten. De jongste A.R. (25) ontbrak in de rechtbank, omdat zij de spanning niet aankon, aldus haar raadsman Martijn Rozebeek. De ander (38) zal op een later moment voor de rechter verschijnen.