Elf vragen over het carnaval dat wel doorgaat en toch ook weer niet

1. Wat is eigenlijk het probleem met carnaval?

Het grootste probleem is misschien nog wel dat de horeca gewoon open is. En dat in heel wat carnavalsminnende regio’s kroegen en zalen gevuld zullen worden met feestvierders. Geplaceerd, met QR-codes en al. Maar als de feestmuziek aan gaat, wie houdt dan tegen dat mensen in polonaise hossend en luid zingend de kroeg door gaan? Dat is niet te handhaven, is de overtuiging van de Gennepse burgemeester Hans Teunissen en ook die van de in het Zuid-Limburgse Nuth geboren Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Ook de vakbond BOA ACP ziet het niet gebeuren dat handhavers dan gaan ingrijpen.



De mensen die niet in de horeca samenkomen om carnaval te vieren, doen dat wel thuis of op straat. En daar heb je geen vergunning voor nodig. Met andere woorden: carnaval is niet te verbieden.