Elfkoppige familie Jelies bereidt zich voor op Televizier Gala: ‘We hebben al gewonnen’

Het tv-programma van KRO-NCRV, waarin grote gezinnen worden gevolgd, is genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring. En dat betekent: lange glitterjurken en hoge hakken. ,,Mijn drie zusters hebben hele mooie galajurken aan en ze zijn heel knap”, aldus enige zoon Harrie.

Winst is binnen

Het publiek bepaalt donderdagavond welk programma met de felbegeerde Ring naar huis gaat. Toch lijkt in Tollebeek de strijd al gestreden. ,,Het zijn alle drie gewoon megagoeie programma’s, maar ik heb zomaar wel een gevoel dat wij een heel grote kans maken”, voorspelt tienerdochter Aida.

Haar vader Johan windt er minder doekjes om. ,,We gaan gewoon keihard winnen”, grijnst hij. ,,Er is gewoon geen twijfel mogelijk: het programma Een Huis Vol gaat gewoon winnen.” Moeder Janneke lacht: ,,Nou, als wij daar zijn, vind ik dat we al gewonnen hebben.”