Elk huishouden moet dit jaar 600 euro compensatie krijgen van de energierekening

Herveldse gelovigen nog eenmaal massaal naar St. Willibror­dus­kerk. ‘Triest dat het zo ver is gekomen’

HERVELD - Een kerk met goedgevulde banken. Waar vind je die nog? Deze zondag dus in de St. Willibrorduskerk in Herveld. Maar dat had alles te maken met het feit dat het een sluitingsviering betrof.

6 februari