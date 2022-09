Elk jaar fors meer auto-immuunziektes: Mireille (52) had het benauwd en zit nu in een rolstoel

Aan het woord is Mireille Vaal (52) uit Nijmegen. Een longontsteking, vermoedde de huisarts toen ze zich jaren geleden meldde met de klacht dat ze het benauwd had. Zware astma, dacht vervolgens de longarts. En nu zit ze in een rolstoel en is ze afgekeurd: ze heeft een auto-immuunziekte.