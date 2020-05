Elke dag twee schietpartijen in Nederland, politie laat aanpak illegale wapens versloffen

Het vaakst in Rotterdam (112) en Amsterdam (65). Nijmegen (21), Eindhoven (19) en Apeldoorn (18) completeren de top 5 van gevaarlijkste vuurwapensteden. In 2019 waren er tot september al 445 schietincidenten met 92 gewonden en 21 doden. Steeds vaker raken schietende criminelen onschuldige burgers.

In het rapport ‘De lading van vuurwapens’, gemaakt in opdracht van Politie en Wetenschap, schetsen de onderzoekers een even zorgelijk als ontluisterend beeld. De illegale vuurwapenhandel is onzichtbaar, maar heeft grote impact op de samenleving. ,,Wij moeten ervoor waken dat we ons niet meer verwonderen of niet meer worden geshockeerd door een vuurwapenincident”, aldus de criminologen.