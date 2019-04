Elke school moet zelf kunnen bepalen wat de lestijden zijn

Saus ‘Bangkok Grill’ van Rijnzicht in Doornen­burg mogelijk in de schappen van AH

11:54 DOORNENBURG - Het in december met een Michelinster bekroonde restaurant Rijnzicht in Doornenburg komt met een eigen saus, in samenwerking met Saus.Guru. Het merk bracht eerder al sauzen van topchefs van Michelin-etablissementen op de markt, waaronder Peter Gast, Schilo van Coevorden, Menno Post en Niven Kunz.