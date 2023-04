De start van Ellens Klimaattocht - waarbij De Gelderlander- journalist Ellen Willems op zoek gaat naar de gevolgen van klimaatverandering in onze regio - maakt veel reacties los onder lezers. Menigeen uit zorgen over het veranderende klimaat. Lezers willen laten zien wat zij voor bijdrage leveren of wijzen op zorgwekkende ontwikkelingen in hun eigen leefgebied.

‘Onze 200 meter wilde haag is een paradijs voor vogels’, zo schrijft Ger Loeffen uit Beuningen in zijn uitnodiging om zijn tuin te bezoeken. Robert Hageman van afvalverwerking AVR in Duiven loopt een stuk mee en een melkveehouder uit Hummelo betuigt zijn steun.

,,Het liefst heb ik dat je veel hoop ophaalt”, aldus Ronald Pelgrom, die zich zorgen maakt over ‘hoe de mens als plaag met onze wereld omgaat’. Terwijl de boerenfamilie Reinders in Heelweg vertelt hoe zij zich in het nauw gedreven voelen door alle berichtgeving over stikstofuitstoot.

Van stedelijk gebied naar platteland

Journalist Ellen Willems loopt komende maanden met haar hond Mick een ‘klimaattocht’ in eigen omgeving. Met open blik gaat zij langs plekken waar de mogelijke gevolgen van ons klimaat al eerder zichtbaar werden, of nog worden. In stedelijk gebied, maar juist ook op het platteland en in natuurgebieden. Ze is thuis in de Achterhoek gestart en loopt hemelsbreed vanuit Winterswijk naar Wageningen, met veel omwegen. Ondertussen spreekt ze toevallige passanten en lezers die graag in gesprek willen over het klimaat.

Etappe 1 bracht haar bij de opvang van inheemse dieren in Halle, waarvandaan ze via een traditioneel boerenbedrijf in Heelweg richting natura 2000 gebied in Winterswijk is gelopen. Het verslag van etappe 2 is deze vrijdag te lezen.

Praat mee

Weet jij een plek waar ze zeker naar toe moet lopen? Of wil je in gesprek? Stuur dan een mail naar e.willems@gelderlander.nl.

