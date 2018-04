Vrijdag de 13e doet ons meer dan we denken

Het handschrift verloedert en ja, dat is erg

6:25 ZEVENAAR/ ARNHEM - Sinds we massaal gebruik maken van laptops en tablets, schrijven we steeds minder. Ons handschrift verloedert. Is dat erg? Nou en of, vindt het Platform Handschriftontwikkeling. ,,Het handschrift is een traditie waar we zuinig op moeten zijn.’’