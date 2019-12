Elya probeert al half jaar aangifte te doen van verkrachting op azc Dronten: ‘Ik ben al heel lang bang en gestrest geweest’

Megafile op A2 lost snel op

8:37 VELDDRIEL - Er is dinsdagochtend een flinke file ontstaan op de A2 tussen Utrecht en 's Hertogenbosch na een kop-staartbotsing bij Velddriel. Automobilisten moesten volgens de ANWB rond 08.00 uur rekening houden met drie uur vertraging, een half uur later was de file al bijna opgelost.