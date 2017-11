En dit vinden ze in Gelderland van Trump

,,Trump is een ramp, ik schaam me kapot voor die man. Ik wind me er heel erg over op. Hij is zo erg bezig met zijn eigen populariteit. Hij twittert het liefst de hele tijd, manipuleert mensen, maar aan regeren komt hij nauwelijks toe. Hij lijkt niet de tijd te nemen om zich echt in een onderwerp te verdiepen.’’



,,Hij is vooral heel erg bezig om alles ongedaan te maken wat Obama heeft opgebouwd: ziektenkostenverzekering, klimaat. Trump voert een destructief beleid. Ik wind me er heel erg over op, maar je kunt er weinig aan doen. Een broer en zus in de VS steunen een verzetsbeweging; die zijn wel druk bezig met actievoeren en brieven schrijven aan congresleden.’’



,,Ik was dit jaar twee keer in Amerika, bij reünies van mijn oude scholen. Ik heb daar heel veel mensen gesproken en die waren ook niet blij met hem. Ze vroegen me: 'wat denken ze in Europa van die Trump? Wij schamen ons rot'.’’