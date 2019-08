En ineens heeft Henk (69) uit Dalfsen zijn nieuwe rijbewijs. ‘Toeval? Ik geloof er níets van!’

Het voelt wel een beetje oneerlijk, geeft hij toe. ,,Er zijn misschien wel duizenden mensen die wachten en ik krijg ’m ineens pijlsnel. Maar goed: ik ben er wel heel erg blij mee.’’ Hogenkamp moest van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een gezondheidsverklaring regelen voor de verlenging van zijn rijbewijs. Hij ging er meteen mee aan de slag, vertelde hij de Stentor . Want zijn rijbewijs heeft hij hard nodig om zijn vrouw en schoonmoeder met de regelmaat van de klok naar het ziekenhuis te rijden. Maar het dreigde allemaal in de soep te lopen, onder meer door gebrek aan menskracht bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Hij zou misschien nog wel 19 weken moeten wachten. Een drama voor hem, maar ook voor zijn schoonmoeder en echtgenoot. En ineens was daar het bericht van het CBR: goedgekeurd.

Hoe zit dat?

Is het toeval dat een dag nadat de krant zijn verhaal publiceerde hij officieel toestemming kreeg voor verlenging van zijn rijbewijs? Of hebben ze bij het CBR ineens 20 man extra personeel aangenomen?



,,Was dat maar waar’’, reageert woordvoerder Irene Heldens. Het CBR kampt met wachtlijsten en achterstanden, onder meer door tekort aan personeel. Ook bij de organisatie was het verhaal van Hogenkamp gezien en gelezen. Zij had er die dag nog contact over met een collega. Op basis daarvan zegt ze: ,,Ik denk dat het echt toeval is dat meneer Hogenkamp nu wel de goedkeuring al heeft.’’