En wéér was er brand bij een afvalbedrijf

NIJMEGEN - De precieze oorzaak van de brand die Nijmegen en omgeving donderdag in rep en roer bracht, is onbekend. Het bedrijf, HSK Metals aan de Nijverheidsweg, doet er het zwijgen toe. De Veiligheidsregio, die in de wijde omgeving een alarmbericht over de brand uit liet gaan, zegt de oorzaak nog niet te weten.

Brand bij een afvalverwerker komt vaak voor. Begin deze maand vloog een hal in brand van zo’n bedrijf in Isselburg, vlak over de grens bij Dinxperlo. In maart was er brand bij Attero in het Achterhoeks Wilp, waar het al vier keer eerder brandde. In januari vatte een lading afval vlam in een vuilniswagen in Ede, vorig jaar en het jaar dáárvoor was er een grote brand bij Ter Horst in Varsseveld. Ook bij de ARN in Weurt brandde het vorig jaar, net als in Nijkerk, Meppel, Kampen, Son en Breugel, Hengelo, Dordrecht, Rotterdam, Woudenberg, Breda, Zaltbommel, om maar een paar plaatsen te noemen.

Afvalbedrijven kunnen zelf ingrijpen

Universitair gastdocent Peter van de Leur, tevens adviseur brandveiligheid bij ingenieurs- en adviesbureau DGMR, meldde eerder al dat aan al die branden weinig te doen is omdat goede wetgeving ontbreekt. Broei is verreweg de grootste aanstichter van branden bij afvalverwerkers, wat vaker voorkomt bij hoge temperaturen zoals die komende week te verwachten zijn.



Afvalbedrijven kunnen zelf ingrijpen, door hun afvalbergen beter in de gaten te houden. Bij de ARN in Weurt slaan ze om brand te voorkomen minder afval op, wordt met infraroodcamera’s de temperatuur in de gaten gehouden en is een goede blusinstallatie aangeschaft.

HSK Metals geeft geen commentaar