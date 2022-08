Energienota van bakker op Veluwe gaat door het dak: ‘Van 30.000 naar 370.000 euro is in principe killing’

Een energierekening die drie, vier of vijf keer zo hoog wordt is inmiddels geen uitzondering meer. Bij bakkerij Schreuder is de situatie nog extremer. Daar dreigt de nota van volgend jaar zo’n twaalf (!) hoger te worden dan nu het geval is. ,,We betalen nu 0,06 cent per kWh. Dat is in verhouding heel erg laag. Als ik naar de huidige dagwaarde kijk, gaat het naar zo’n 0,74 cent per kWh”, rekent Kor Schreuder voor.