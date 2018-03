Energiesector heeft zo'n 4.000 techneuten nodig

'Maas en Waals asbest nooit op tijd weg'

7:58 WIJCHEN - In Maas en Waal liggen nog honderdduizenden vierkante meters aan asbestdaken op opruimen te wachten, met name bij agrarische bedrijven. In 2024 moeten ze allemaal zijn gesaneerd. Dat gaat nooit lukken, zeggen betrokkenen.