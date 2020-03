Engie Zwolle stuurt afdeling naar huis na vermoeden van coronavirus bij personeelslid

Zelfdoding in Gelderse jeugdin­stel­ling, Inspectie noemt situatie ‘zorgelijk’

12:06 ZETTEN - De Ottho Gerhard Heldringstichting (OGH) in Zetten is de enige jeugdinstelling in Gelderland waar vorig jaar een zelfdoding plaatsvond. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.