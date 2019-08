Enorm bijgebouw in tuin van de buren? Dat kan iedereen overkomen. ‘Je schrikt wat de buurman allemaal in de tuin mag bouwen’

Veluwse crimefigh­ters: ‘Noodge­dwon­gen verlaten wij Nederland’

16:49 Independent Forensic Services (IFS) van het Veluwse echtpaar Richard en Selma Eikelenboom stopt ermee in Nederland. IFS werd in 2003 opgericht in Hulshorst en werd een spraakmakende, commerciële concurrent van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).