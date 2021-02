Enorme blunder: geen naalden bij coronapriklocatie, ouderen weggestuurd

DOETINCHEM - De eerste mensen stonden vanmorgen al in de rij bij de kersverse priklocatie van de GGD in Doetinchem, toen bleek dat er geen naalden waren. Zeker vijftien senioren, onder wie mensen ouder dan 90 jaar, zijn weggestuurd omdat ze daardoor geen vaccin tegen corona konden krijgen.

Om 8.00 uur had de priklocatie in de Saza Topsporthal geopend moeten worden. Twee sportzalen in het gebouw op sportpark Zuid zijn omgebouwd om vanaf vandaag tot september senioren te vaccineren tegen corona.

Busje vanuit Apeldoorn

Nadat het ontbreken van de naalden ontdekt werd, is een vracht in een busje vanuit Apeldoorn richting Doetinchem gestuurd. Rond 8.30 arriveerden de spuiten en een kwartier later mochten de eerste mensen naar binnen. Het vaccineren kan rond 9.00 uur beginnen, is de verwachting.

Volledig scherm Na een half uur wachten arriveerden de naalden. Rond 9.00 uur kan worden begonnen met vaccineren, is de verwachting. © Dg

Hoe het kan dat de naalden ontbraken, is niet duidelijk. De eerste ouderen met een afspraak stonden al vanaf 7.30 uur bij de priklocatie te wachten. Ze werden in eerste instantie weggestuurd met het verzoek later terug te komen.

‘Ik ga maar koffiedrinken bij mijn neef’

Een van de aanwezigen die afdroop, is een vrouw van 92 uit Zeddam. ,,Ik ga maar koffiedrinken bij mijn neef’’, zei ze. Betsy Klein Gunnewiek (90) uit Doetinchem zou als een van de eersten geprikt worden. Ze nam de blunder nuchter op. ,,Ik wacht wel even in de auto.’’

Volledig scherm Rond 8.45 uur gingen de deuren van de priklocatie wel open. © Dg

Van acht tot acht

De bedoeling is dat ouderen uit de Achterhoek de komende maanden in Doetinchem hun vaccin kunnen halen. Er wordt geprikt van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds. De maximale capaciteit is vier priklijnen. Mensen die worden gevaccineerd zullen via de hoofdingang naar binnen kunnen en na vaccinatie via de achteringang het gebouw verlaten. Na de prik kunnen mensen een kwartier nazitten.

Nog twee plekken erbij

Later dit jaar komen er ook in Lichtenvoorde en Borculo vaccinatieplekken. Vanaf 8 maart is dat het geval in de Hamalandhal in Lichtenvoorde. Daar kunnen 800 mensen per dag een coronavaccin krijgen.

Ergens in het voorjaar opent ook in Borculo een prikplek.