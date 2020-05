Enorme brand bij meubelpand in Vroomshoop: rook in wijde omgeving te zien

Bij de politierechter Verdachte van moedermis­han­de­ling was zelf bewerkt met heet water

14:45 Op 31 oktober 2018 sloeg de vlam in de pan in het ouderlijk huis van meneer L. (24) te Velp. Hij vroeg zijn broer om geld, maar stuitte op een weigering. „ Werk zelf maar voor je centen, junk!” was het antwoord. Woedend liep hij de kamer van zijn broer uit. In de woonkamer trof hij zijn moeder, maar ook zij hield de hand op de knip.