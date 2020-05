Enorme puinhoop op Zeeuwse stranden: ‘Tegen middernacht nog honderden jongeren aanwezig’

Directeur Tim Wouters van de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) zag de bui gisteravond al een beetje hangen. ,,Toen wij rond 22.30 uur naar huis gingen, waren er nog honderden mensen op het strand bij Dishoek en Vlissingen, vooral jongeren. Ze nemen van alles mee aan eten en drinken De bende die we vanochtend aantroffen is dan wel vrij dramatisch, maar we gaan het vandaag allemaal weer netjes opruimen. Het wordt een flinke klus", vertelt Wouters. ,,Aan de andere kant snappen we het wel een beetje. Je moet als jongere toch ergens je lol vandaan halen als alle cafés gesloten zijn en je niet op zomervakantie kunt. Het is een duidelijk effect van deze tijd, je ziet het ook in de natuurgebieden. Jongeren zoeken toch een plek om samen te komen.”

Geslaagde stranddag

Ondanks dit minpunt spreekt Wouters van een geslaagde stranddag. ,,Er waren veel verschillen tussen de stranden. Op Vrouwenpolder heb je een heel breed strand dus daar kunnen makkelijk veel mensen naartoe zonder elkaar in de weg te zitten. Waar het spannender werd, was bij Zoutelande en Dishoek. Bij hoog water wordt het daar een stuk smaller en dan moeten mensen hun handdoekje verplaatsen. Maar over het algemeen hielden ze goed rekening met de 1.5 meter en zochten ze een veilig plekje.”



Volgens Wouters was de stranddag van gisteren een belangrijke test voor hoe het er in de zomer aan toe kan gaan. ,,Daarom gaan we deze dag ook evalueren. Bij de toiletten ging het goed, mensen bleven keurig in de rij staan, ook als de wc's werden schoongemaakt.”