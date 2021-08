Enorme stijging vacatures in Gelderland: vooral verkopers gezocht

Bedrijven in Gelderland zitten te springen om personeel. Het aantal openstaande vacatures is vorige maand sterk gestegen naar 13.798. Dat is 9000 meer dan in juli vorig jaar. Verkopers zijn het meest gevraagd, gevolgd door magazijnmedewerkers.

Dat blijkt uit een analyse van de arbeidsmarkt van uitzendorganisatie Randstad. Ondanks de coronapandemie groeit de economie, met een toenemend aantal vacatures tot gevolg. Landelijk gaat het om 207.000 banen, een toename van 63 procent in een jaar tijd.



In Gelderland is de vraag naar verkopers het grootst met 833 vacatures, een verdubbeling ten opzichte van juli vorig jaar. Op de tweede plek staan logistiek medewerkers met 691 vacatures. Ook schaars zijn monteurs werktuigen en machines, werkvoorbereiders en elektromonteurs. In de Randstad is juist veel vraag naar personeel in marketing, communicatie, sales en ict.

Omscholing nodig

De sectoren die het meest staan te springen om personeel zijn techniek, verkoop en marketing, bouw, transport en logistiek en de zorg.



De schaarste kan bedrijven schaden in hun groei. In sommige vakgebieden is het personeelstekort op korte termijn alleen nog op te lossen met om- en bijscholing, zegt Ferdinanda van Veen van Randstad. ,,De instroom vanuit het onderwijs is momenteel onvoldoende om de schaarste in bepaalde beroepsgroepen te bedwingen.”

Werkloosheid laag

Eerder bleek al dat de werkloosheid van alle provincies het laagst is in Gelderland. In het eerste kwartaal dit jaar ging het volgens het CBS om 3,2 procent van de beroepsbevolking. Landelijk was dit 3,8 procent. Na Utrecht is de krapte op de arbeidsmarkt in Gelderland het grootst. Voor elke honderd werklozen zijn er in Gelderland 77 vacatures beschikbaar.