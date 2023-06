Enorme vertraging en honderden meters berm in vlammen op door autobrand op de A12

,,Op de snelweg is weinig bluswater te winnen", zegt een woordvoerder van de brandweer. ,,Daarom hebben we drie blusvoertuigen ingeschakeld en twee tankauto's met water. Dat zou genoeg moeten zijn om ook een beginnende bermbrand te stoppen, al is het even afwachten wat de invloed van de wind is.”



De brandweer kreeg het vuur na 15.00 uur onder controle, maar is nog wel even bezig met nablussen. Een strook berm van 200 bij 12 meter is zwartgeblakerd door de brand. De brandweer heeft een hek moeten forceren om te voorkomen dat het vuur dieper zou dringen in het struweel langs de snelweg.