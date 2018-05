Enschedeër mobiliseert 160.000 Nederlanders tegen lawaaidemonstratie op Dam

'IKBEN2MINUTENSTIL'ENSCHEDE/ AMSTERDAM - Zo'n 160.000 Nederlanders hebben hun profiel op Facebook aangepast, om te laten weten dat zij stilte tijdens de Nationale Dodenherdenking wél eerbiedigen. Daarmee reageren ze op een aangekondigde 'lawaaidemonstratie, vrijdagavond op de Dam in Amsterdam. Aanjager van de actie is de 28-jarige Enschedeër Danny Hulst.

De socialemediagebruikers vulden de afgelopen dagen hun foto aan met het statement 'ikben2minutenstil' of plaatsten het bekende 'fakkeltje', het logo van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, bij hun portret.

Enschedeër

Danny Hulst, bedenker en beheerder van een wijkensite in Enschede, is er zelf behoorlijk verbaasd over. Dat het statement ‘Ikben2minutenstil’, dat hij en zijn collega Marco de Vries tégen de lawaaidemonstratie heeft bedacht, zó snel door anderen is opgepikt. ,,Het raast als een sneeuwbal door Nederland: elke keer als ik kijk, hebben wéér honderden het overgenomen.’’

Danny bedacht het facebookstatement –in jargon ‘een profielkader’- vorige week en plaatste het op 28 april voor het eerst op de site waar ze normaal altijd wijkennieuws brengen. ,,We vonden dat plan van die actiegroep om tijdens Dodenherdenking lawaai te maken gewoon erg raar en dachten dat het wel mooi zou zijn als mensen konden laten zien dat ze wél stil wilden zijn. Maar, eerlijk, ik had er geen idee van dat zoveel mensen ons daarin zouden steunen. We bedenken wel vaker dit soort dingen en dan doen er hooguit honderd mensen mee.’’

'Geen gevecht'

Danny benadrukt dat het niet de bedoeling is een gevecht te ontketenen tussen vóór- en tegenstanders van de ‘lawaaidemonstratie’. ,,Wij hebben helemaal geen zin in wéér gedoe om zo’n traditie: we zijn dat gezeur na alle discussies over Zwarte Piet wel zat. Daarom hebben we ook geen negatieve kreet bedacht, maar een positieve kreet: dat wij wél respect hebben voor deze traditie.’’

En hij is echt de enige twintiger niet. ,,Ik denk dat heel veel jongeren beseffen dat we hier met z’n allen in vrijheid leven, omdat anderen hun leven hebben gegeven en het ook heel goed vinden om daar één keer per jaar bij stil te staan.’’

'Blij met steun'

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is blij met de steun. Woordvoerder Gerben van den Berg: ,,Mooi om te zien dat Nederlanders zich op sociale media spontaan vóór de traditie uitspreken.’’ Maar een verrassing? Dat niet. ,,Uit ons jaarlijks Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt dat Nederlanders zeer sterk aan de herdenking hechten: ruim driekwart is het óneens met de stelling dat de herdenking uiteindelijk mag worden afgeschaft. En: bijna acht op de tien Nederlanders houden tijdens de herdenking daadwerkelijk twee minuten stilte.’’

Ook het Comité ziet een opmerkelijke stijging in het aantal keren dat hun ‘fakkeltje’ via Facebook bij een foto wordt geplaatst. Eerder deden nog maar 2.000 mensen dat, nu hebben 10.000 Nederlanders het logo overgenomen.

Rechtszaak

De ruzie over de lawaaidemonstratie woekert ondertussen door: de actiegroep #Geen4MeiVoorMij heeft een rechtszaak aangespannen tegen het verbod van de gemeente Amsterdam. De actiegroep vindt de ceremonie op de Dam 'koloniaal': van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië worden alleen de omgekomen militairen herdacht en niet hun slachtoffers. De Amsterdamse burgemeester Jozias van Aartsen noemt de aangekondigde verstoring 'onacceptabel, respectloos en bovendien strafbaar'. De rechtszaak speelt donderdagmiddag.

‘Ik geef de traditie door’

Volledig scherm © Olaf Kraak Fardau Aurik-De Jong (33), lerares basisonderwijs, uit Hoorn. ,,Ik heb van huis uit meegekregen dat herdenken heel belangrijk is. Zelfs als we vroeger met de auto onderweg waren, stonden we even stil langs de kant. Ik probeer de traditie ook mee te geven aan mijn dochters van 8 en 5: we kijken met z’n allen op tv naar de ceremonie op de Dam, ik doe ze een speciaal fakkelspeldje op, en leg iets uit over het verleden: dat de oude mensen die er op de Dam bij zijn de oorlog nog zelf hebben meegemaakt. En, ik begrijp best dat er over tradities discussie kan zijn, maar ik vind die avond van 4 mei gewoon geen goed moment: alsof je een rouwstoet verstoort.’’

‘In veel landen kan ik niet vrij zijn’

Volledig scherm © Marlies Wessels René Mahieu (59), makelaar, uit Almere. ,,Ik begrijp gewoon niet dat mensen de herdenking willen verstoren: to-taal respectloos. Want de mensen die tijdens de oorlog gevallen zijn, hebben er met wel voor gezorgd dat wij hier nu met z’n allen in vrijheid kunnen leven – wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen. Dat is toch een heel groot goed? Voor mij als homo heeft die vrijheid nog een grotere betekenis: ik besef heel goed dat ik in veel landen ter wereld niet mezelf zou kunnen zijn. Ik zal die twee minuten stilte dus altijd eerbiedigen en hoop dat de traditie nog heel lang bestaat.’’

‘Ik krijg akelig gevoel bij demonstratie’