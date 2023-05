EOD rukt uit voor verdacht pakket • Landbouwminister wil nieuwe norm • Vitesse in top 10 populairste clubs

VROUW WIL NA ONTMOETING METEEN WEG | Bij de eerste ontmoeting op een parkeerplaats in Nieuwleusen met de nu 35-jarige J.V. uit Staphorst was een vrouw er al gelijk klaar mee. Haar date was die dag in 2019 veel te opdringerig en ze nam de benen. Hij bleef haar in de jaren daarna veelvuldig lastigvallen en tot op de dag van vandaag is ze bang hem tegen te komen. Dat bleek maandag tijdens de rechtszaak.

DWANGSOM 15.000 EURO VOOR SPOOKSCHUUR | De staat van de monumentale schuur aan de Hexelseweg in Hoge Hexel is slecht. Het dak is ingezakt, de muren zijn kapot en de grote zwarte deuren zijn kromgetrokken. Jos Bloemendal (56) uit Wierden is al 26 jaar de eigenaar van de schuur. Hij had grootse plannen, maar die schoot de gemeente af.

SCHEEPSWERP TOLKAMER WEER IN GEBRUIK | Op scheepswerf De Hoop in Tolkamer wordt weer gewerkt aan een schip. Om precies te zijn: een 60 meter lang jacht. Van een doorstart van het failliete bedrijf is geen sprake, maar er is de komende tijd wel weer werk voor tientallen mensen.

DOOR DEZE THERAPIE KREEG EELKE LEVEN TERUG | Ze kon geen tv meer kijken, zelfs niet meer lezen. Eelke Rutten uit Cuijk viel jaren geleden hard op haar achterhoofd. Leer ermee leven, is de boodschap van de Nederlandse artsen. Een behandeling bij een kliniek in Provo (Utah) brengt alsnog verlichting. Binnen een week.

KINDEREN ZIEN HOE STIEFVADER MAN TEGEN HOOFD TRAPT | Het is een zomeravond in 2022 als het bij een café in Groesbeek volledig uit de hand loopt: een 51-jarige man uit de gemeente Berg en Dal trapt een ander tegen zijn hoofd en mishandelt hem. De rechtbank legt de 51-jarige nu een taakstraf op van 180 uur.

EOD RUKT UIT VOOR VERDACHT PAKKET | Wat zou jij doen als je een fietstas met een oude mobiele telefoon er tegenaan geplakt ziet staan op een vuilnisbak bij een school? Een passant vertrouwde het niet en belde de politie voor een verdachte situatie in Doesburg.

LANDBOUWMINISTER WIL NIEUWE NORM | Een speciale nieuwe norm voor een maximum aantal koeien per hectare weiland moet gaan bepalen hoeveel dieren boeren nog mogen houden op hun bedrijf. Deze nieuwe norm - de zogenoemde ‘graslandnorm’ - maakt deel uit van de conceptekst die rondgaat over het Landbouwakkoord.

SANDERINK MOET 2,6 MILJOEN BETALEN | Zakenman en miljonair Gerard Sanderink moet zijn ex-vriendin nog eens 2.650.000 euro aan dwangsommen betalen. Dat heeft het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep beslist.

LANTAARNPALEN VERWIJDERD VOOR TRANSPORT | In Duiven zijn in de nacht van maandag op dinsdag de eerste drie wieken gearriveerd voor de twee windmolens die het Waterschap Rijn en IJssel gaat bouwen op het bedrijventerrein InnoFase, naast de rioolwaterzuivering. De resterende drie wieken arriveren op 6 juni.

RECHTER LEGT 21 MAANDEN OP VOOR DOODSTEKEN ROBEL | De 18-jarige Nijmegenaar die in september op Plein 1944 zijn plaatsgenoot Robel (21) doodstak en twee maanden daarvoor al iemand met een mes in het gezicht stak, moet van de rechter 21 maanden de cel in. Ook moet de jongeman langdurig behandeld worden in een jeugdinstelling.

JAN TROOST OVERLEDEN | Een bijzondere man is overleden. Dinsdagmiddag stierf in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen Wijchenaar Jan Troost (65), de man die zich bijna zijn hele leven lang heeft ingezet voor gehandicapten. Dit zijn zijn laatste woorden.

VITESSE IN TOP 10 POPULAIRSTE CLUBS | Het zit Vitesse dit jaar sportief gezien niet mee, maar de Arnhemse club blijft een sterk voetbalmerk. Dat blijkt uit het Sportsector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy.

BAS IS FAN VAN ROLLING STONES | Bas Koesveld heeft duidelijk van zijn vrouw Arda gewonnen waar het de decoratie van hun huis betreft. Er is vrijwel geen kamer of muur te vinden zónder Stones-parafernalia. Van een hobby kun je amper nog spreken. De Britse rockband is er bijna tot religie verheven. Met een box van Mick als Bas’ variant op een goddelijke aanraking.

