Er ligt al een beetje dus laat de sneeuwpret beginnen

fotoserie | oproep: stuur je mooiste foto'sNIJMEGEN - Als de eerste vlokken zich aankondigen, begint het meteen te kriebelen. Je voelt het in de lucht, je ruikt het bijna dat er sneeuw gaat komen. Neem daarbij het weerbericht: Zaterdagmiddag begint het in het uiterste zuidwesten van het land te sneeuwen. In de middag en avond gaat het ook in de de oostelijke provincies van in het land sneeuwen. Op veel plaatsen valt 1-3 cm sneeuw, lokaal 3-5 centimeter.