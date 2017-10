Er loopt een wolf in het bos, wat nu?

Natuurliefhebbers verkeren in staat van opwinding, nu de wolf gesignaleerd is op de Veluwe. Maar wat moeten we nu echt weten over de wolf? Vijf vragen en antwoorden.

Moeten we bang zijn voor de wolf?

We kennen de wolf als een gevaarlijk dier uit sprookjes en fabels. Denk maar aan Roodkapje. Maar dat de wolf echt gevaarlijk is, is volgens de deskundigen ook een echte fabel. Het dier probeert mensen juist te mijden. In de afgelopen 50 jaar zijn er wereldwijd 17 mensen gedood door een wolf, bijna altijd door dieren die besmet waren met hondsdolheid. Deze dierziekte komt hier nauwelijks voor.

Wat moet ik doen als ik het dier tegen kom?

Besef dat u geluk hebt, want deze kans is erg klein. Maak een foto! Maar zonder gekheid, we hoeven dan wel niet bang te zijn, maar de wolf kan wel gevaarlijk zijn. Blijf op afstand, houd uw hond aan de lijn en ga de wolf niet volgen en zeker niet voeren.

Mag een jager de wolf afschieten?

Absoluut niet. De wolf is een streng beschermde soort en een wolf die vanuit Duitsland ons land binnenloopt mag dus niet worden gedood. De provincies en het rijk mogen ook niks doen om het dier te weren. De provincie Gelderland mag deze ene wolf dus niet verjagen.

Als mijn schaap wordt doodgebeten door een wolf, krijg ik dan een vergoeding?

Een eigenaar van een schaap, geit of hond die doodgebeten is door een wolf heeft recht op een vergoeding. Daarvoor kun je terecht bij het faunafonds. Daarmee is het niet gezegd dat je zomaar je geld terug krijgt, want je moet wel kunnen bewijzen dat het voor 100 procent zeker om een wolf gaat. Je zal dus zelf bijvoorbeeld een DNA test moeten laten afnemen.

En wat doen we als de wolf echt voor veel schade gaat zorgen?