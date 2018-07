Er moet een verbod komen op plastic wegwerpflesjes

Longpatiën­ten Rijnstate fietsen in het ziekenhuis door Europa

7:15 ARNHEM - Een ligfiets voor longpatiënten die aan bed zijn gebonden, is het volgende doel waarvoor ziekenhuis Rijnstate in Arnhem geld hoopt in te zamelen via het Rijnstate Vriendenfonds. Langs die weg is zojuist de aanschaf van een fietslabyrint voor longpatiënten verzekerd.